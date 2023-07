Mimo opóźnień, warto było czekać. Już 30 lipca na ulice Krakowa wyjedzie zabytkowy skład historycznych wagonów SN2 i PN2 Aleksandra Łabędź

Już w niedzielę 30 lipca do obsługi linii nr 0 (Cichy Kącik - Dajwór) został wyznaczony skład historyczny wagonów SN2 i PN2. MPK SA w Krakowie Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Miał kursować na Krakowskiej Linii Muzealnej już na początku lipca br. jednak z powodu awarii tramwaju SN2 nie było to możliwe. Jednak co się odwlecze to nie uciecze. Już jutro, w niedzielę 30 lipca do obsługi linii nr 0 (Cichy Kącik - Dajwór) został wyznaczony skład historyczny wagonów SN2 i PN2. To jednak nie wszystko! W niedzielę poza linią 0, zostanie również uruchomiona linia nr 15 łącząca Cichy Kącik z Pleszowem, a na niej wagony T4 i B4 z Norymbergi, które są w kolekcji MPK oraz wagon 102N.