Mimo coraz większej liczby zakażeń, szpital tymczasowy w hali EXPO najprawdopodobniej nie zostanie uruchomiony

Osoby, które trafiają np. do szpitalnych oddziałów ratunkowych narzekają, że zamiast przyjąć do szpitala, lekarze odsyłają ich do domów. Powodem jest coraz mniej łózek w oddziałach takich jak kardiologiczne, chorób wewnętrznych, rehabilitacyjne. Łóżka te są przekształcane na covidowe.

Rozwiązaniem tego problemu mogłoby być ponowne uruchomienie szpitala tymczasowego w hali EXPO przy ul Galicyjskiej.

Wojewoda poinformował jednak, że na razie nie ma szans na ponowne zorganizowanie tam szpitala tymczasowego.

- Skończyła się umowa na wynajem obiektu, a władze EXPO zadeklarowały, że dalej chcą tam prowadzić działalność biznesową - mówił Łukasz Kmita.

Z kolei Grażyna Grabowska prezes Targów w Krakowie twierdzi, że ostatni raz z wojewodą rozmawiała, kiedy w maju likwidowano tymczasowy szpital w hali EXPO. Prezes Targów zauważa, że do tej pory nikt nie wyszedł z inicjatywą ponownego utworzenia tymczasowego szpitala dla chorych na covid.