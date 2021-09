Miłość do Krakowa. W świecie wizualizacji i propagandy [KOMENTARZ]

FLESZ - Po co nam Polski Ład?

Mieszkańcy Krakowa, a razem z nim my dziennikarze, chcemy wiedzieć, co powstanie na terenach po zlikwidowanym kompleksie knajp i restauracji przy ulicy Dolnych Młynów. To bardzo ważny obszar miasta, w historycznej jego części. Teren, który już jakiś czas temu trafił w ręce powiązanej z rodziną Kulczyków firmy Noho Investment, o czym zresztą jako pierwsi pisaliśmy na naszych łamach.