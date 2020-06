Milionypowodów, artyści nagrali wspólny spot zachęcający do udziału w wyborach

Do wyborów pozostało

„Idę na wybory i będę chodził aż do śmierci" - zapewnia Andrzej Chyra, Andrzej Grabowski idzie, bo ma na kogo głosować, Jakub Żulczyk zagłosuje, bo uważa, że to jego obowiązek, a Krzysztof Zalewski pójdzie, bo jeden głos może przeważyć szalę. Artyści nagrali spot #Milionypowodów zachęcający do głosowania w najbliższych wyborach