Miliony złotych wsparcia dla studentów kierunków medycznych dzięki systemowi zachęt KPO

Program systemu zachęt, skierowany do studentów oraz osób planujących rozpoczęcie edukacji na kierunkach medycznych, oferuje różnorodne formy wsparcia, takie jak stypendia i dofinansowania. Jego realizacja, trwająca do 2026 roku, jest częścią Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Stypendia dla najwybitniejszych

Wsparcie dla przyszłych pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych

Kolejna część programu dotyczy stypendiów dla najwybitniejszych studentów kierunków pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne, którzy rozpoczęli naukę w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023 na kierunkach. Tutaj maksymalna kwota wsparcia to 1,5 tys. zł miesięcznie, również przez 3 lata nauki. Wsparcie to dotrze do prawie 2 000 studentów z 34 uczelni, a łączna suma przeznaczona na ten cel to niemal 59 mln zł.