Miliony złotych dla małopolskich gmin. To nagroda za szczepienia przeciw COVID-19

- Nagrodzone zostały gminy, które miały najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia. Wspólnie już od dwóch lat walczymy z COVID-19. Małopolanie chcą się szczepić, a konkurs "Rosnąca Odporność" jest tego potwierdzeniem. Pula ponad 33 mln zł trafiła łącznie do 57 gmin w Małopolsce. To bardzo konkretny "zastrzyk" finansowy, który pozwoli na realizację założonych zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Te środki to nagroda za odpowiedzialne podejście do szczepień - powiedział wojewoda małopolski Łukasz Kmita.