Zakończył się pierwszy etap akcji MILIONY ODDECHÓW, realizowanej przez Panasonic. W ramach projektu do 100 żłobków w Polsce firma dostarczyła oczyszczacze powietrza, które pomagają utrzymać czyste, pozbawione smogu, alergenów, wirusów i bakterii powietrze. Symboliczne wręczenie ostatniego spośród 100 urządzeń odbyło się w poniedziałek, 20 stycznia w żłobku „Pan Hipcio”, przy ulicy ul. Krasińskiego 16 w Warszawie.



- Cieszymy się, że nasza placówka została włączona do akcji MILIONY ODDECHÓW. Zakładając żłobek kilkanaście lat temu zależało nam na tym, by stworzyć bezpieczne miejsce, w którym rodzice bez obaw będą zostawiać swoje dzieci. Dziś standardy bezpieczeństwa rosną, a narzędzia – takie jak oczyszczacze powietrza Panasonic, pomagają nam je spełniać – mówi Beata Ciszkowska – współwłaścicielka żłobka „Pan Hipcio”.



Do akcji dołączyło w sumie 100 żłobków: 48 na Górnym Śląsku, 30 na Mazowszu, 17 w Małopolsce. W związku z dużym zainteresowaniem projektem, 5 oczyszczaczy zostało dostarczonych także do placówek na Dolnym Śląsku, a zgłoszenia z całego kraju wciąż napływają. Do wszystkich żłobków zostały dostarczone oczyszczacze Panasonic F-VXR35G, a trenerzy Panasonic przeprowadzili szkolenia z użytkowania sprzętu i odpowiadali na wszystkie pytania prowadzących placówki. Żłobki biorące udział w akcji otrzymały także przyznawany przez Panasonic Certyfikat najlepszej jakości powietrza.



- Realizacja pierwszego etapu akcji MILIONY ODDECHÓW przyniosła nam ogromną satysfakcję. Dostajemy sygnały od prowadzących placówki i rodziców, że dostarczając oczyszczacze powietrza do żłobków, nie tylko przyczyniamy się do tworzenia bezpiecznej przestrzeni dla dzieci, ale także budujemy większą świadomość negatywnych skutków oddychania zanieczyszczonym powietrzem. Nie możemy się już doczekać kolejnej odsłony tego projektu – mówi Maciej Pączka Dyrektor Marketingu Panasonic w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.



Jakość powietrza ma ogromne znaczenie dla zdrowia dzieci. Zagrożenie stanowi nie tylko smog występujący zwłaszcza zimą, ale także unoszące się przez cały rok w powietrzu, drobinki kurzu, pyłki roślin i inne alergeny, a także wirusy, bakterie i grzyby. Według Światowej Organizacji Zdrowia największe zagrożenie dla ludzkiego zdrowia stanowi właśnie oddychanie zanieczyszczonym powietrzem.



W żłobkach, w ramach akcji MILIONY ODDECHÓW, instalowane są oczyszczacze Panasonic F-VXR35G, które usuwają nawet 99,84% zanieczyszczeń oraz pomagają utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia powietrza w pomieszczeniu. To szczególnie istotne w przypadku najmłodszych, ponieważ najwięcej zanieczyszczeń gromadzi się na wysokości 30 centymetrów od podłogi, a dzieci oddychają nawet dwa razy szybciej niż osoby dorosłe, przez co ryzyko w ich przypadku jest największe.



