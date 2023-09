Miliony dla Wisły Kraków ze sprzedaży biletów. Do rekordu z czasów gry w Europie wciąż daleko

Jarosław Królewski na początku września upublicznił klubowe wpływy z biletów w historycznym ujęciu od 2008 roku. My dodatkowo cofnęliśmy się o kolejnych sześć lat, by pokazać, kiedy dokonała się istotna zmiana w zarabianiu przez Wisłę na sprzedaży karnetów i wejściówek na mecze.

Otóż nastąpiło to w 2003 roku, gdy przychód z tego tytułu wzrósł rok do roku o 38 procent (a z samych meczów ligowych aż o 60 proc.) – z kwoty 3,8 mln zł w 2002 roku do 5,3 mln zł i od tamtej pory ani razu nie spadł poniżej 5 mln – z dwoma wyjątkami, które były zupełnie niezależne od postawy drużyny i działań zarządu.

Najmniej w ciągu ostatnich dwudziestu lat Wisła zarobiła w latach 2009-2010, odpowiednio 2,6 mln i 3 mln zł, a wynikało to z zarządzonej przebudowy stadionu przy ulicy Reymonta. Drużyna była zmuszona występować na wynajętych, znacznie mniejszych obiektach Zagłębia Sosnowiec i Hutnika Kraków, co w zasadniczy sposób wpłynęło na frekwencję.