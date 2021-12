Mikołajki w Krakowie – co będzie się działo? Przegląd najciekawszych wydarzeń

Mikołajki to święto, najbardziej wyczekiwane przez najmłodszych, które obchodzimy 6 grudnia. Uroczystość ta wiąże się z obdarowywaniem dzieci prezentami, zazwyczaj są to drobne zabawki i słodycze. Zwyczaj ten praktykowano już w X wieku. Co ciekawe, w Polsce do XIX wieku Mikołajki były dniem wolnym od pracy.