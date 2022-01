Migranci. Z piekła do piekła. Myślą, że jadą do raju. Nic bardziej mylnego Ks. Przemysław Szewczyk

Wszyscy wiedzą, że płacą dużo pieniędzy za podróż bardzo ryzykowną. Nie ma tygodnia, żeby nie dotarła do nich informacja o ciałach znalezionych na wybrzeżu. Z drabiny do raju można spaść nie tylko w utratę ciężko zarobionych pieniędzy, ale także w otchłań morza. Morze Śródziemne to także cmentarz. Byłem pewien, że taki właśnie los spotkał Joela...