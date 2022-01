Mieszkaniec Krakowa dostanie 10 tys. zł zadośćuczynienia, bo był w celi zamiast pod opieką lekarzy

Mieszkaniec Krakowa Grzegorz W. został zatrzymany 19 października 2019 r. pod zarzutem, że od kilku miesięcy uporczywie nękał mieszkankę miasta, nachodził ją w domu i w pracy, obserwował i wysłał list, który wzbudził u niej uzasadnione poczucie zagrożenia. Już od lutego 2019 r. mężczyzna miał orzeczony sądowy zakaz zbliżania się do tej kobiety i kontaktu przez co najmniej 5 lat. Zakaz ten łamał, więc z kolejnymi zarzutami trafił 21 października 2019 r. do aresztu tymczasowego na mocy decyzji śródmiejskiego sądu.

Na przełomie lutego i marca 2020 r. Grzegorz W. był poddany obserwacji sądowo-psychiatrycznej na oddziale szpitala krakowskiego aresztu. Biegli stwierdzili, w opinii, że dokonując czynów miał zniesioną poczytalność.

16 marca 2020 r. mężczyzna został przekazany do dyspozycji sądu z wnioskiem o umorzenie jego postępowania, bo jest niepoczytalny i o umieszczenie go w psychiatryku. Od tego momentu obrońca Grzegorza W. wielokrotnie informował, że jego klient w ramach tymczasowego aresztu powinien trafić do szpitala w areszcie. Adwokat wskazywał, że rozmowach i w korespondencji z najbliższymi jego klient podaje pogorszenie stanu zdrowia psychicznego i obecność myśli samobójczych wynikające z izolacji penitencjarnej. Cały ten czas był na zwykłym oddziale nie licząc obserwacji na oddziale szpitalnym.