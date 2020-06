Mieszkanie w Domu Tureckim, wielki strych na Kazimierzu. Kraków szuka kupców na lokale w sercu miasta [LOKALIZACJA, RZUTY, CENA]

Atrakcyjne lokalizacje, metraże od niecałych 20 po prawie 160 mkw., oryginalne wnętrza pod ochroną konserwatorską. Taka jest oferta miasta w kilku przetargach na sprzedaż gminnych lokali, z których najwcześniejszy odbędzie się już 30 czerwca. To okazja, by zostać właścicielem mieszkania vis a vis Plant czy np. w 120-letniej kamienicy przy placu Na Groblach. Ale też na chętnych czekają mieszkania w Nowej Hucie i w sąsiedztwie Miasteczka Studenckiego.

FLESZ - Co posadzić, by nie podlewać

W przetargu zaplanowanym na 30 czerwca oferowany jest m.in. lokal o powierzchni 19,6 mkw. na poddaszu ponad 100-letniej, zabytkowej kamienicy przy ul. Bosackiej 6A (budynek ma pięć kondygnacji). Składa się z pokoju o powierzchni 15,50 mkw., jasnej kuchni oraz łazienki. Mieszkanie jest małe, ale za to przy samym parku Strzeleckim, kilka kroków od ulicy Lubicz i niecałe 10 minut od Plant. Cena wywoławcza - 198 tys. złotych. Na tym samym przetargu na kupca będzie czekał również 83-metrowy strych na Kazimierzu - w kamienicy przy ul. Augustiańskiej 18, naprzeciwko kościoła św. Katarzyny. Obecnie to lokal „o przeznaczeniu innym niż mieszkalne”. Ale w ofercie przetargowej urząd zaznacza, że zgodnie z wykonaną ekspertyzą jest możliwa jego adaptacja, rozbudowa, adekwatna do planowanego przeznaczenia lokalu. „Obecny stan techniczny budynku przy ul. Augustiańskiej 18 nadaje się do nadbudowy lub przebudowy, konstrukcja jest solidna i nie zagraża bezpieczeństwu” - zapewnia magistrat. Ten gminny lokal jest oferowany z ceną wywoławczą 173 tys. złotych.

300 tys. 200 zł to z kolei cena wywoławcza prawie 63-metrowego mieszkania w budynku na os. Krakowiaków 8. Mieszkanie znajduje się na I piętrze w dwupiętrowym bloku i składa się z: trzech pokoi, jasnej kuchni, łazienki i wc. Blok, z lat 50. XX wieku, stoi w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Kocmyrzowskiej i zieleni wewnątrzosiedlowej. Nie ma w nim windy. Ten budynek jest ujęty w ewidencji zabytków, znajduje się na terenie układu urbanistycznego Nowej Huty, który jest wpisany do rejestru zabytków, a ponadto jest objęty ochroną wynikającą z planu miejscowego „Centrum Nowej Huty”. Ochronie podlega m.in. forma stolarki okiennej i drzwiowej, balkony. W samym mieszkaniu nie ma zabytkowych elementów wystroju, więc prace remontowe prowadzone wewnątrz nie będą wymagały uzgodnienia z konserwatorem.

Kolejny przetarg odbędzie się 2 lipca. Tym razem będzie okazja, by zostać właścicielem trzypokojowego mieszkania o powierzchni 51 mkw., na siódmym piętrze w bloku z wielkiej płyty przy ul. Armii Krajowej 2 – tuż obok Miasteczka Studenckiego. Cena wywoławcza wynosi 387 tys. zł.

Natomiast właścicielem 120-metrowego mieszkania w pięknym gmachu w ścisłym centrum zostanie zwycięzca przetargu, jaki ma się odbyć 4 sierpnia. Wystawione na sprzedaż mieszkanie znajduje się na drugim piętrze kamienicy przy ul. Zyblikiewicza 5 - Domu Pracowników Pocztowej Kasy Oszczędności, wzniesionego w 1920 roku. Lokal składa się z trzech pokoi (największy o powierzchni 37 mkw.), dwóch jasnych kuchni, dwóch łazienek, garderoby. Wymaga remontu. Cena wywoławcza - 826 tys. zł. Tego samego dnia gmina oferuje na sprzedaż mieszkanie o powierzchni ponad 71 mkw. w kamienicy przy al. Słowackiego 33, wraz z przynależną piwnicą (10 mkw.). Mieszkanie jest dwupokojowe, znajduje się na drugim piętrze. Lokal – co wyraźnie zaznaczono - stanowi autentyczne wnętrza z okresu międzywojnia, podlegające w tym kształcie ochronie konserwatorskiej. Zachowało się oryginalne rozplanowanie mieszkania, stolarka drzwiowa wraz z okuciami, podłogi parkietowe, stolarka okienna z uchylnymi górnymi kwaterami (wykluczona jest wymiana okien na plastikowe). Przyszły właściciel będzie zobowiązany do tego, by zachować istniejący układ mieszkania oraz charakterystyczne rozwiązania (np. doświetlenie łazienki od strony kuchni, wbudowana spiżarka w kuchni), pozostawić dwa piece kaflowe i - jako element dekoracyjny - półkolisty zlew w kuchni. Cena wywoławcza tego mieszkania to 485 tys. złotych.

Te same wymagania dotyczą obchodzenia się z autentycznymi wnętrzami z okresu międzywojennego drugiego oferowanego w tej lokalizacji mieszkania, również 71-metrowego, dwupokojowego. Znajduje się ono na trzecim piętrze kamienicy przy al. Słowackiego 33. Na przetarg jest wystawione wraz z przynależną piwnicą (8 mkw.). Cena wywoławcza - 470 tys. zł.

Również 4 sierpnia będzie okazja, by kupić mieszkanie w szczególnym zabytku - kamienicy przy ul. Długiej 31 (na rogu z ul. Pędzichów). Chodzi o tzw. Dom Turecki, który wieńczy minaret. Na przetarg trafiło mieszkanie na rzucie litery „L”, o powierzchni ponad 77 mkw. Znajduje się na trzecim piętrze i składa się z trzech pokoi, jasnej kuchni oraz łazienki z wc. Oferowane jest z ceną wywoławczą 572 tys. zł. A największe mieszkanie, jakie gmina chce sprzedać? To ponad 156-metrowy lokal w stuletniej kamienicy przy pl. Juliusza Kossaka 3. W mieszkaniu, znajdującym się na drugim piętrze, przyszły nabywca będzie miał do dyspozycji: pięć pokoi, jasną kuchnię, dwa pomieszczenia gospodarcze, łazienkę, wc i nieduży schowek. Do mieszkania przynależy też piwnica. Cena wywoławcza - 1 mln 124 tys. zł.

Wyjątkowe, oryginalne lokum jest do kupienia w gmachu Feniksa - narożnej kamienicy przy ul. Basztowej 15 i Rynku Kleparskim 4, zbudowanej w latach 30. XX wieku. Trzypokojowe mieszkanie ma 88 mkw. Znajduje się w części półkolistej „baszty” tego budynku, w związku z czym ściany pomieszczeń mają kształt łuku. Lokal mieści się na ósmej, najwyższej kondygnacji budynku (nie dociera tam winda, kończy bieg piętro niżej; na samą górę prowadzą schody). Remont mieszkania wymaga uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem, m.in. należy utrzymać historyczne rozplanowanie mieszkania czy oryginalną wysokość pomieszczeń (bez wprowadzania sufitów podwieszonych). Przetarg odbędzie się 6 sierpnia, a cena wywoławcza dla tego mieszkania to 885 tys. złotych. Również 6 sierpnia odbędzie się przetarg na dwa mieszkania gminne mieszczące się w budynku przy placu Na Groblach 15. Jest to dwupiętrowa kamienica wzniesiona w 1898 r. w stylu - jak podano w ogłoszeniu o przetargu - „skromnego historyzmu”. Budynek figuruje w gminnej ewidencji zabytków i jest objęty ochroną konserwatorską. Do kupienia są dwupokojowe mieszkania o powierzchni: 54,33 mkw. na I piętrze (cena wywoławcza 554 tys. zł) oraz 57,53 mkw. - na II piętrze (587 tys. zł). Wysokość pomieszczeń wynosi 3,6 m. Droga do mieszkań prowadzi m.in. drewnianą klatką schodową i zewnętrzną galerią od strony podwórka. Oba lokale wymagają remontu.

W naszej GALERII prezentujemy budynki, w których mieszczą się lokale wystawione na przetarg przez Urząd Miasta, a także wybrane rzuty mieszkań.