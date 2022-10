Mieszkania w Krakowie sześć razy tańsze niż w Paryżu i dwa razy tańsze niż w Pradze. Ale najem mamy w cenie Lizbony i Rzymu

Wedle Deloitte, średnia cena transakcyjna nowego mieszkania w Polsce wynosi 1729 euro za metr kwadratowy (lokale z rynku wtórnego są tańsze – 1556 euro za m kw.) Jest ona wyraźnie niższa niż w Austrii (4782), Francji (4639) czy najdroższej Wielkiej Brytanii (4905), a także w krajach skandynawskich i Niemczech (ok. 3500) oraz niższa niż na Węgrzech (2000; ale używane – 900) i Czechach (3342 za nowe i 2167 za starsze). Co ciekawe – niewiele drożej niż u nas jest we Włoszech (2299) czy Hiszpanii (ceny na rynku wtórnym oscylują wokół 1700 euro), natomiast taniej za metr zapłacimy w Portugalii (1537 euro za nowe, 1250 za starsze). Zbliżone ceny do naszych mają kraje nadbałtyckie oraz Chorwacja. Najtaniej było w Rumunii (1266) oraz Bośni i Hercegowinie (974),.