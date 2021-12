Mieszkania w Krakowie: raty kredytów hipotecznych były niedawno najniższe w historii, a już wkrótce będą najwyższe w XXI wieku Zbigniew Bartuś

Średnia cena mieszkania w Krakowie to 11 tys. zł za metr kw., ale coraz więcej jest ofert jak ta, ze stawką ponad 21 tys. zł za metr. 20-letni kredyt na małe (35 m kw.) lokum w tej lokalizacji oznacza raty w wysokości ok. 3,5 tys. zł miesięcznie. Plus 500 zł za ubezpieczenie. W nowym roku te kwoty mocno wzrosną. Źródło: Gratka.pl Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Jeszcze latem każdy, kto zdecydował się zaciągnąć kredyt hipoteczny na zakup 50-metrowego mieszkania w Krakowie (przy 20-procentowym wkładzie własnym), mógł się cieszyć z najniższego oprocentowania w dziejach, co przekładało się na atrakcyjne raty, rzędu 1600 zł miesięcznie. Dzisiaj te raty wzrosły do prawie 2300 złotych, zaś na początku przyszłego roku poszybują do ok. 2600 zł, a mogą nawet przebić granicę 3 tys. zł. Wszystko to efekt kolejnych podwyżek stóp procentowych, będących odpowiedzią NBP na szalejącą inflację. Nakłada się na to nieustanny i mocny wzrost cen lokali pod Wawelem.