Mieszkańcy zablokują zakopiankę? "Chcemy żyć!"

Planujący protest mieszkańcy Krzyszkowic dziwią się, dlaczego ten projekt tak długo tam leży, ale dyrektor Pałasiński tłumaczył, że nie da się wszystkiego zrobić naraz. Jak mówił, w kolejce do realizacji są także inne inwestycje w całej Polsce, a na samym odcinku Kraków - Myślenice zainwestowanych już teraz jest ok. 250 mln zł (m.in. w trzy węzły: w Myślenicach, Libertowie i Gaju).

Po tym zebraniu powstała wstępna koncepcja budowy tunelu pod zakopianką oraz opracowano i uzgodniono program inwestycyjny. Trafił on do centrali GDDKiA w Warszawie jesienią 2018 roku.

Od zaakceptowania wspomnianego programu dla Krzyszkowic (co jest równoznaczne z zabezpieczeniem finansowania tej szacowanej na ok. 30 mln zł inwestycji), zależą dalsze działania, czyli rozpoczęcie prac geologicznych, uzyskanie decyzji środowiskowej, wykonanie projektu i wreszcie sama budowa.

- W końcu usiedliśmy wszyscy razem i to było cenne. Usłyszeliśmy też dużo dobrych rzeczy, ale to tylko słowa. Nie mamy niczego na piśmie, ani deklaracji, które zostały wypowiedziane, ani harmonogramu, którego oczekujemy. Dlatego nasza decyzja w sprawie wyjścia na pasy 25 stycznia na tę chwilę pozostaje taka sama – dodaje Maciej Ambroży, mieszkaniec Krzyszkowic.

- Mam mieszane uczucia – mówiła po spotkaniu Bożena Góra, jedna z inicjatorek akcji „Wyjdźmy na pasy...”. - Doceniam, że zostaliśmy zaproszeni na rozmowę do GDDKIA, jednak nadal martwi mnie brak konkretów. Znowu pojawiły się obietnice, a one nas nie satysfakcjonują. Dlatego podtrzymuję swoje stanowisko jeśli chodzi o protest. 25 stycznia wychodzimy na pasy. Chcemy bezpiecznie żyć.

- Choć bezpieczeństwo mieszkańców Krzyszkowic jest dla mnie bardzo ważne to nie wezmę udziału w proteście, bo uważam, że należy dać jeszcze szansę GDDKIA. Padły konkretne obietnice i to z ust dyrektora oddziału. Nie od razu Kraków zbudowano, musimy poczekać – mówi Andrzej Grzybek, radny miejski. Radny powiatowy Robert Pitala decyzji jeszcze nie podjął, a dziś mówi: - Dajmy GDDKIA kilka tygodni na realizację tego, co zostało zapowiedziane. Do tematu protestu przecież zawsze można wrócić.