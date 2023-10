Mieszkańcy Rybitw i Płaszowa mają dość smrodu. Gmina obiecuje konkretne działania. Wraca pomysł przeniesienia zakładów do Nowej Huty

Władze miasta zaapelują również do odpowiednich instytucji, by wzmogły kontrole na terenie zakładów, zlokalizowanych na terenie Rybitw i Płaszowa. - Odbywają się, ale są głównie interwencyjnie - stwierdził wiceprezydent Krakowa.

Dodał, że nieprzyjemny zapach wydobywa się również ze studzienek kanalizacyjnych.

- Zaapelujemy do wspólnot mieszkaniowych, by można było wejść w ich tereny i sprawdzić, czy działania w zakresie czyszczenia studzienek są prowadzone w sposób prawidłowy. Jeśli nie, zostaną one podjęte przez Wodociągi - dodał Jerzy Muzyk.