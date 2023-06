Mieszkańcy osiedla Mistrzejowice w Krakowie przeciwni paczkomatowi pod oknami. Obawiają się hałasu

Mieszkańcy bloku przy ul. Mistrzejowickiej 49E zwrócili się do nas z prośbą o pilną interwencję ws. montażu paczkomatu tuż przed ich balkonami. Na dołączonych przez nich zdjęciach widać, że odległość paczkomatu od balkonów to ok. 2-3 m. Co gorsza, jego budowa planowana jest na terenie placu zabaw dla dzieci, gdzie znajdują się huśtawki, ławka, zieleniec i gdzie mieszkańcy spędzają wolny czas.

Mieszkańcy zwracają również uwagę, że na kameralnym osiedlu Mistrzejowice znajduje się tylko 6 bloków mieszkalnych, w okolicy których takie urządzenia już się znajdują. Od powstającego paczkomatu dzieli je 150 metrów.

"Stanowczo protestujemy jako mieszkańcy bloku ul. Mistrzejowickiej 49E świadomi charakteru pracy paczkomatów czynnych 24/7 , przed zakłócaniem spokoju wywołanym nadmiernymi hałasami zarówno osób z nich korzystających jak i kurierów codziennie dowożących paczki" - piszą mieszkańcy.