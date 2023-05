Mieszkańcy obawiają się o miejska parkingowe przy Parku Zakrzówek. „Kierowcy już parkują, gdzie popadnie" Aleksandra Łabędź

Długo wyczekiwane otwarcie Parku Zakrzówek nadciąga wielkimi krokami. Otwarcie parku, który powstaje na terenie dawnego kamieniołomu, zaplanowano na 22 czerwca. Tymczasem jednak pojawiają się poważne obawy mieszkańców o to, czy miejsc parkingowych wystarczy i czy kierowcy, którzy już licznie odwiedzają to miejsce, przestaną w końcu parkować na terenach zielonych. Tymczasem krakowski magistrat wylicza ile miejsc parkingowych już oddano do użytku, a ile jeszcze powstanie.