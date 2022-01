Mieszkańcy mogli przepłacić za wodę i ścieki. Spór Wód Polskich i krakowskich wodociągów. "Będziemy się odwoływać"

W ubiegłym roku zmieniły się opłaty, jakie krakowianie uiszczają za dostarczenie im zimnej wody i odbiór ścieków. Łączna opłata za metr sześcienny to 10,19 zł (4,39 zł za wodę i 5,80 zł za odbiór ścieków - kwoty netto) i jest ona wyższa o 48 groszy w stosunku do poprzedniej stawki. Jak pisaliśmy na naszych łamach tuż przed wejściem w życie podwyżki, to największy wzrost opłaty w stolicy Małopolski od 7 lat. Taryfę zatwierdził ówczesny wicedyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Okazuje się, że jego decyzję uchylił teraz Przemysław Daca, prezes Wód Polskich. Daca poinformował o tym na Twitterze.