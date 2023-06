Mieszkańcy krakowskich Dębnik domagają się chodnika wzdłuż ul. Tynieckiej. W czwartek będzie protest

Łowcy potworów pod Wawelem

Dzielnica VIII Dębniki to druga co do wielkości pod względem powierzchni i trzecia pod względem liczby mieszkańców dzielnica Krakowa. Kostrze, to cześć Dębnik, która intensywnie się rozwija, ponieważ jest miejscem atrakcyjnym pod względem krajobrazowym, bliskości natury, oraz infrastruktury potrzebnej młodym rodzinom (Kolna, JJ Sport Center, szkoły, przedszkola, liczne punkty usługowe).