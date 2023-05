Mieszkańcy Krakowa wypowiedzą się w sprawie budowy premetra. W czerwcu rozpoczną się konsultacje

Z Nowej Huty do stadionu Wisły

Przypomnijmy, że miasto zaplanowało budowę premetra z tunelem pod centrum, którym jeździłby tramwaje. Długość pierwszego etapu to ok. 10,5 km. Chodzi o trasę Dom Handlowy Wanda – rejon Stadionu Miejskiego im. H. Reymana (stadion Wisły). Zakładany czas przejazdu to ok. 10 minut.