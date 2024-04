Mieszkańcy Krakowa oddawali odpady i odbierali drzewka i kwiaty. Sadzonki rozeszły się błyskawicznie!

Mimo niestabilnej aury, w sobotę już od rana na parkingu przy al. Bora-Komorowskiego ustawiła się długa kolejka. Krakowianie przynieśli ze sobą elektroodpady i surowce wtórne. – Głównie jest to drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny: stare czajniki, żelazka, suszarki, tostery, telefony komórkowe, sprzęt komputerowy, monitory, kable. Zebraliśmy również sporo makulatury, plastikowych butelek i metalowych puszek – wymieniali pracownicy MPO Kraków, którzy sprawnie odbierali od mieszkańców elektroodpady i surowce wtórne.

W czasie wydarzenia w Centrum Serenada odbyła się bardzo pożyteczna wymiana: za plastikowe butelki, aluminiowe puszki, niedziałający telefon, małe sprzęty AGD, takie jak suszarki, blendery czy lokówki mieszkańcy Krakowa otrzymywali sadzonki drzew i kwiatów. Rozeszło się prawie 5 tysięcy sadzonek! Jest to akcja, idealnie wpisująca się w edukacyjne cele Dnia Ziemi.

Uczestnicy naszej akcji nie tylko mogli liczyć na sadzonki, ale również na fachowe porady leśników. Specjaliści z Nadleśnictwa Brzesko doradzali, jakie drzewko wybrać do ogrodu. Dzielili się z uczestnikami akcji fachową wiedzą na temat tego, na jakiej glebie dane drzewo rośnie najlepiej, jak o nie dbać i jak je pielęgnować, by przerwało, czy jak zabezpieczyć roślinkę przed szkodnikami.

Spotkania z leśnikami to nie wszystko. Atrakcji w czasie sobotniego eventu ekologicznego było znacznie więcej. Wydarzenie prowadził Adam Grzanka, który aktywizował całe rodziny do udziału w konkursach. Podczas warsztatów upcyclingu dzieci budowały rakiety z puszek i tworzyły zwierzaki z rolek po papierze toaletowym albo z plastikowych butelek. Nie zabrakło też licznych konkursów z nagrodami, zajęć plastycznych i warsztatów ekologicznych, a krakowskie MPO przygotowało dla dzieci gry i zabawy.

Co to są elektrośmieci?

Małe elektrośmieci (o maksymalnej długości 20 cm) to: małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny np. telefon, słuchawki, głośnik bezprzewodowy, zabawka elektryczna, ładowarka, prostownica do włosów, przedłużacz, młynek elektroniczny, czujnik dymu, termostat, myszka do komputera, tablet, aparat fotograficzny, pilot, zegarek itp.