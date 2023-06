Mieszkańców Wzgórz Krzesławickich czeka trudny czas. Niedługo zostaną odcięci komunikacyjnie od Krakowa

Pętla tramwajowa będzie zamknięta

Na spotkanie, które prowadził radny miejski Łukasz Sęk przyszło ponad 100 mieszkańców okolicznych domków i osiedli. Nie kryli oni oburzenia na to w jaki sposób Zarząd Transportu Publicznego chce zorganizować komunikację zbiorową. Już podczas wakacji osoby, które będą chciał jechać tramwajem w stronę Nowej Huty i dalej do centrum Krakowa będą musiały przejść niemal kilometr do przystanku Elektromontaż lub Wańkowicza. Największe utrudnienia mają potrwać do listopada. Wtedy tramwaj ma już dojeżdżać do przystanku przy ul. Darwina.

W tym czasie ul. Kocmyrzowska będzie przejezdna, ale jako główna wylotówka z miasta jest ona bardzo często zakorkowana i poprowadzenie nią autobusów zastępczych oznacza dla pasażerów stanie w korkach.

Przedstawiciel ZTP uspokajał przybyłych na spotkanie mieszkańców twierdząc, że analizowane będą te-ż inne rozwiązania komunikacyjne, ale po tym, co zaproponowano mieszkańcom, wiadomo już, że najbliższe dwa lata będą dla Wzgórz Krzesławickich komunikacyjnym koszmarem.