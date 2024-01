Mieszka w Krakowie, pod Krakowem zaczyna pracę trenerską. Takesure Chinyama, król strzelców ekstraklasy Tomasz Bochenek

Takesure Chinyama, król strzelców polskiej ekstraklasy, były zawodnik Legii Warszawa, rozpoczął pracę trenerską. Gdzie? W podkrakowskich Bibicach, w akademii piłkarskiej KS Bibiczanka. - Uważamy, że będzie to bardzo cenne doświadczenie dla naszych zawodników, zwłaszcza, że "Chini" to otwarta i pogodna osoba. Jest chętny do pracy z dziećmi i młodzieżą - podkreślił Mariusz Skrzyński, dyrektor akademii, gdy ogłaszał zatrudnienie byłego świetnego napastnika.