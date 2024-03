Miejski folk, country i blues prosto spod Waelu. Kraków Street Band wystąpi 19 kwietnia w klubie Zaścianek

Kraków Street Band powstał w 2014 roku i początkowo jego wszystkie działania muzyczne odbywały się na krakowskim Rynku Głównym. Spontaniczne granie na ulicach przyczyniło się do powstania pomysłu wydania pierwsze płyty zespołu. Debiutancki album powstał dzięki kampanii crowdfundingowej - wolnych datków, dobrowolnie wpłacanych na konto "Polak Potrafi", dzięki którym w miesiąc uzbierano 170% planowanego budżetu nagrania i wydania krążka.

W tym samym roku grupa dostała się do finału programu "Must Be The Music", zdobywając doskonałe opinie jury. W corocznej ankiecie czasopisma „Twój Blues” Kraków Street Band uzyskał tytuły „Odkrycie Roku 2014” oraz „Zespół Roku 2015”. Kolejny rok, to kolejna płyta, tym razem bardzo wyjątkowa - album poświęcony pamięci Jerzego Wójcika, pierwszego polskiego artysty wykonującego muzykę bluegrassową. Kompozycje z repertuaru jego zespołu Little Ole Opry nagrane zostały wraz z Krystyną Święcicką–Wójcik i zaproszonymi gośćmi z krakowskiej sceny muzycznej.