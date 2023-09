Mieczysław Medwecki zginął jako pierwszy polski i aliancki lotnik w czasie II wojny światowej

Korpus Kadetów i Szkołę Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie

Zanim Mieczysław Medwecki trafił do Krakowa ukończył Korpus Kadetów i Szkołę Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie, a następnie został przydzielony do pułku we Lwowie. Od 1930 roku służył w Krakowie, by na rok przed wojną objąć dowództwo.