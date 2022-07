Michał Żyro, czyli „Wilk” z Reymonta: Wiem, że chłopaki w Wiśle chcą na mnie polegać, więc dam z siebie wszystko

23-letni Żyro debiutował w Championship jako gracz Wolverhampton w meczu trzeciej rundy Pucharu Anglii z West Hamem. Był styczeń 2016 roku, Polak, który podpisał 3,5-letni kontrakt, rozegrał 81 minut i był pełen optymizmu przed czekającą go przygodą. Marzenia młodego „Wilka” szybko jednak zostały zweryfikowane po brutalnym faulu rywala z MK Dons. Zerwanie więzadła pobocznego strzałkowego w kolanie wykluczyło go z gry na niemal 16 miesięcy.

Gdy wrócił na boisko w sierpniu 2017 roku, popisał się efektownym występem przeciw Southampton z debiutującym w tej drużynie Janem Bednarkiem. Żyro zaliczył asystę, ale z biegiem czasu jego notowania spadały i trafił do Charlton w League One. Na tym poziome dołożył kolejne trzy gole, a po powrocie do kraju też nie imponował skutecznością, choć 52 bramki i 49 asyst w 287 meczach we wszystkich rozgrywkach jest bardzo przyzwoitym wynikiem. Nie chce jednak, by akurat przez ten pryzmat oceniać jego karierę.