Michal Siplak, kapitan Cracovii: Mam nadzieję, że jeszcze wskoczymy na podium

Jak pan odbiera porażkę w kontrolnym meczu z zespołem Zeliezarne Podbrezova?

Wiadomo, że w takich sparingach nie liczy się za bardzo wynik, ale to, jak gramy, jak wypełniamy założenia przedmeczowe. Chcieliśmy rozgrywać piłkę od tyłu, staraliśmy się to robić i niestety, straciliśmy dwie bramki przez to. Jednak nadal będziemy tego próbować i myślę, że będzie z tym już dużo lepiej.

Macie bardzo mocną defensywę, o czym świadczą wyniki w ekstraklasie. Macie najlepszą obronę w lidze, wraz z Rakowem Częstochowa, a tu strata czterech goli ten obraz zamazuje.

Tak, oczywiście, ale powtarzam, to był sparing i najważniejsze jest to, jak będziemy się prezentować w lidze, w następnej rundzie. Te mecze kontrolne są po to, by próbować jakiegoś stylu gry, a najważniejsza będzie i tak liga.

Rywal zaprezentował się dobrze, grał odważnie.