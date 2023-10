Michał Rakoczy z Cracovii z golem w kadrze U-21. Polska rozbiła Estonię, na stadionie był selekcjoner Michał Probierz WIDEO

Gola na otwarcie meczu zdobył Michał Rakoczy, który pod koniec pierwszej połowy dodatkowo wywalczył rzut karny, którego jednak Kajetan Szmyt zmarnował, dając szansę bramkarzowi na obronę. Pomocnik Cracovii wziął też udział w akcji przy trzecim golu, idealnie podając do Szmyta, którego ostry strzał dobił Filip Szymczak, a następnie przy czwartej bramce, gdy zagrał kapitalną prostopadłą piłkę już bezpośrednio do napastnika Lecha Poznań. Wcześniej błysnął Nicola Zalewski z Romy, uzyskując drugą bramkę.

Po rozegranym 12 października spotkaniu ze Słowacją pojawiły się informacje o urazie Rakoczego (zszedł z boiska w 41. minucie), ale najwyraźniej piłkarz "Pasów" kłopoty zdrowotne ma już za sobą. Do gry we wtorek 17 października wyszedł w pierwszym składzie i wykazywał wielką ochotę do atakowania estońskiej bramki. W 71. min zastąpił go Tomasz Pieńko (chwilę później podwyższył na 5:0), a schodząc z murawy krakowianin usłyszał za linią boczną kilka ciepłych słów od Majewskiego.