Michał Rakoczy powalczy o pierwszą jedenastkę Cracovii

W lidze grał za wysuniętym napastnikiem, jako jeden z dwóch środkowych, czy też bocznych pomocników. Taki system stosuje bowiem trener Jacek Zieliński. Teraz gra na innej pozycji niż zwykle.

- Przyzwyczajam się do tej pozycji - mówi zawodnik. - Wcześniej grywałem w tym miejscu boiska, ale tak było w kadrze młodzieżowej U-17. Zobaczymy, jaki trener będzie miał pomysł na mnie.

Rakoczy zwraca uwagę na swoich rówieśników, którzy weszli do pierwszego zespołu z drużyny juniorów, mowa tu o Oskarze Wójciku i Przemysławie Kapku. Ten drugi ma za sobą debiut w ekstraklasie, ale jest niedoświadczony (w sumie dwa występy).

- Każdy pomaga chłopakom, nie tylko im, ale też kolegom z rezerw, czy Patrykowi Makuchowi, który jest u nas nowy - twierdzi Rakoczy.

Cel na najbliższy sezon ma jasny. - Chodzi o to, by przede wszystkim grać i dokładać do tego gole oraz asysty - mówi. Na razie ma w dorobku 34 występy w ekstraklasie i 4 bramki na koncie. Ale konkurencja nie śpi, a środek pola to bardzo dobrze obsadzona strefa w zespole.