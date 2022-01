Michał Probierz nie poprowadzi Bruk-Betu Termaliki Nieciecza!

Już kilka dni temu usłyszeliśmy, że w Niecieczy zastanawiają się jak wyglądać będzie - jak to ujęto - współpraca ognia z ogniem… Chodziło o samego Probierza, ale też właściciela klubu Krzysztofa Witkowskiego. Długo nie trzeba było czekać na efekty, bo jeszcze zanim trener w ogóle przejął zespół, już zakończył pracę w klubie z Małopolski.

„Przegląd Sportowy” cytuje osobę z otoczenia Michała Probierza, która mówi, że ten był mocno rozczarowany tym, że co innego ustalał przy podpisywaniu umowy, a co innego wyszło już w pierwszych dniach jego pracy. Gdy nie wiadomo, o co chodzi, najczęściej chodzi o pieniądze. I żeby była jasność, nie dla trenera, a na transfery. Probierz chciał pomóc Bruk-Betowi swoją pracą, ale domagał się poważnych wzmocnień składu. W sytuacji, w jakiej „Słonie” są po jesieni, gdy zajmują ostatnie miejsce w tabeli z dorobkiem raptem dwunastu punktów - było to zrozumiałe. Usłyszeć miał jednak, że takich wzmocnień, jakich oczekuje, nie będzie. Szybko podjął zatem decyzję o zakończeniu współpracy. Pozostaje pytanie jak do tego podejdą w klubie i czy nie dojdzie do sprawy w sądzie. Na razie w Niecieczy usłyszeliśmy od rzecznika prasowego Andrzeja Mizery, że klub nie będzie komentował sprawy.