Michał jeździ rowerem po Krakowie i rozdaje książki. Niektóre ratuje wyciągając je ze śmietników

Michał od kilku lat zajmuje się ratowaniem książek, których ktoś chce się pozbyć z mieszkania bądź tych już wyrzuconych na śmietnik. Na swoim rowerze robi wiele kilometrów, aby odebrać książki i rozwieź je po mieście lub zawieź do swojej Książkodzielni.

Artysta podkreśla też, że osoby, które chcą pozbyć się książek, sami mogą zanieść je do specjalnych szaf lub budek rozlokowanych po całym mieście.

- Czasem dostaję telefony od mieszkańców, którzy zauważyli pod wiatami śmietnikowymi pudełko z książkami. Pocieszeniem jest fakt, że nawet jeśli ktoś wyrzuca zbiór domowej biblioteczki, to najczęściej jest on szczelnie zapakowany tak, żeby nie uszkodzić zawartości. To pokazuje, że ludzie nie tracą jednak szacunku do książek - twierdzi Michał.