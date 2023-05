Michał Drewnicki: Bardzo źle się stało, że Jacek Majchrowski powołał Janusza Palikota do rady MOCAK-u

Radny PiS Michał Drewnicki skierował w zeszłym tygodniu list otwarty do Prezydenta Jacka Majchrowskiego, w którym apeluje o odwołanie Janusza Palikota z funkcji członka rady muzeum MOCAK w Krakowie. - Kraków jest stolicą kultury, więc myślę, że kompetentnych kandydatów nie braknie na to miejsce – mówi radny.

Janusz Palikot, Jakub Wojewódzki i ich wspólnik Tomasz Czechowski zostali nieprawomocnie skazani na karę grzywny za złamanie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Chodzi o fakt reklamowania przez nich alkoholu w mediach. Zgodnie z wyrokiem mieliby zapłacić kolejno 80 i 70 tys. złotych kary. Uważa Pan to za karę adekwatną do czynu?

Z tego co wiem, jest to wyrok w trybie nakazowym, od którego oni mogą się odwołać, a wtedy on przestaje istnieć i sprawa na nowo trafia do sądu. Czy kara jest adekwatna? Jak na ich zarobki ta kara jest śmieszna. Natomiast w moim odczuciu, to co oni robili jest plugawe moralnie. Z prostego powodu: oni są znani w internecie, dużo młodych ludzi dociera do tych treści. To zachowanie pana Palikota to analogiczna sytuacja do tego co robił gdy był politykiem, kiedy to również odwoływał się do najniższych instynktów. A nasze oburzenie jest tym większe, że prezydent Majchrowski pozwala mu się wybielać i prezentować jako członka rady instytucji kultury.

Krakowscy radni, w tym również Pan apelowaliście do Prezydenta o usunięcie go z tej funkcji, jednak Prezydent pozostał głuchy na Wasze apele, a wręcz bronił Palikota. Myśli Pan, że Jacek Majchrowski czegoś się wówczas przestraszył?

Nie wiem, natomiast bardzo źle się stało, że Jacek Majchrowski pana Janusza Palikota powołał. Ja do końca tych powodów nie znam, natomiast powód, że pan Palikot wsparł finansowo jakąś jedną wystawę nie jest wystarczający. Różne osoby wspierają wystawy i nie dostają nagrody w postaci stanowiska w radzie Muzeum. Pan Prezydent powinien odpowiedzieć na pytanie czy jego decyzja była podyktowana czymś więcej, czy obiecał wsparcie w kampanii wyborczej? Bo takiego człowieka nie powinno się dawać do instytucji kultury.

Dlatego podjął Pan kolejną próbę usunięcia Janusza Palikota z rady MOCAK-u…

Nasza petycja i list otwarty do Pana Prezydenta, które przygotowałem nie są spowodowane głównie ze względu na toczące się postępowania w prokuraturze w sprawie jego działalności jako biznesmena, ale całokształtem zachowań pana Janusza Palikota z czasów gdy był politykiem. Pamiętam jakby to było wczoraj, jego zachowanie po katastrofie smoleńskiej, gdy przez pierwszy tydzień udawał, że się zmienił, a potem zaczął atakować personalnie zmarłych, ceremonię pogrzebową, urządzał nienawistne akcje. Nigdy się od tych zachowań nie odciął, nigdy za to nie przeprosił. Nie można o tym zapominać. Ja do dziś na samą myśl o tym czuję rozgoryczenie, złość i tym większą motywację, by przeciwstawić się upadkowi zasad w polityce.

Prezydent Jacek Majchrowski powinien teraz czekać na uprawomocnienie się wyroku czy od razu odwołać Janusza Palikota z rady MOCAK-u?

Pan Prezydent w każdej chwili może kogoś odwołać i powołać. Moim zdaniem dobrze dla Krakowa by było, jak najszybciej ten wstyd związany z obecnością Janusza Palikota w radzie muzeum wymazać. W ciągu kilku dni ponad tysiąc osób podpisało się pod listem otwartym – zarówno zwykłych ludzi jak i osób ze środowiska kultury. Podpisywały również osoby spoza miasta. Krakowianie jednoznacznie pokazali, że wybierają wartości i szacunek do drugiego człowieka, przeciwstawiając to politycznemu nihilizmowi i hejtowi, z których pan Palikot uczynił swój oręż w sejmie. Jestem dumny z ich postawy. Wyrok jest nieprawomocny, Janusz Palikot już zapowiedział odwołanie się, a jeśli tu się nie uda, to będzie szukał sprawiedliwości w UE. Myśli Pan, że może tam coś wskórać?

Każdy ma prawo do sądu, dlatego będziemy czekać co przyniesie odwołanie. A co do interwencji w UE czy straszenie sądami osób, które zgłosiły go za ostatnie działania, już widać, że Palikot stosuje te same metody co dawniej, bo ma nadzieję, że temat się rozmyje.

Gdyby się udało odwołać Janusza Palikota z rady MOCAK-u, to rozumiem, że nie będzie problemu ze znalezieniem osoby na jego miejsce?

Ja bym po stokroć wolał, żeby to była osoba, która jest z Krakowa i zna się na sztuce aniżeli żeby to był Palikot. Kraków jest stolicą kultury, więc myślę, że kompetentnych kandydatów nie braknie na to miejsce. Nasz list otwarty do prezydenta Krakowa to pierwszy krok.