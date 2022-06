Michaël Pereira - piłkarz Wisły Kraków, który błysnął, ogrywając Iniestę na Camp Nou

Akcja ze spotkania RCD Mallorca na Camp Nou w doliczonym czasie gry przy stanie 1:1 została uwieczniona na YouTubie (można ją obejrzeć, przechodząc do serwisu przez link umieszczony pod tym tekstem). - Mój agent w rozmowach z klubami często korzysta z tego filmiku - żartuje Francuz z paszportem Republiki Zielonego Przylądka w marcowym wywiadzie, jakiego udzielił Fabienowi Gelinatowi z portalu sofoot.com (z tego źródła pochodzą poniższe cytaty i fakty).

To z tej obszernej rozmowy dowiadujemy się, że Pereirze w Turcji, gdzie ostatnio występował, najbardziej przeszkadzało… kiepskie jedzenie. - Było nawet gorsze niż w Rumunii – śmieje się. Do Rumunii jeszcze wrócimy, ale najpierw cofnijmy się do czasów, w których Francuz był na fali wznoszącej.

W Turcji zaczął występować w sierpniu 2016 roku, gdy kończył najlepszy okres w swojej karierze, jako gracz RCD Mallorca i Granady CF. W La Lidze i Segunda División wystąpił w ponad stu meczach, do tego dołożył spotkania pucharowe. Był wyceniany przez portal transfermarkt na 4 mln euro, kwotę całkiem przyzwoitą, choć na rynku zachodniej Europy niezbyt wygórowaną (dziś jest to 200 tys.).