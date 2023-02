Michael Bublé wystąpi w ramach Higher Tour 2023 w piątek 10 lutego w Tauron Arenie w Krakowie

Mający na swoim koncie liczne nagrody Grammy i Juno, Michael Bublé zawsze miał jasno określone cele. Było tak, gdy podpisywał kontrakt z Reprise Records i jest tak teraz – po premierze jego jedenastej płyty studyjnej.

Po pierwsze, obiecał sobie, że nie tylko będzie podtrzymywał płomień wielkich klasyków American Songbook, ale wniesie do tych ponadczasowych melodii także swój osobliwy styl, silny wokal i miłość do tradycyjnych melodii. Po drugie, zamierzał napisać hity godne szczytów list przebojów, które staną się klasykami. Trzecim i najważniejszym dla niego zadaniem było zaprezentowanie całej tej pięknej muzyki podczas koncertów i zabranie słuchaczy w wyjątkową podróż podczas wieczoru, którego nigdy nie zapomną.

To dlatego podczas każdego koncertu zawsze śpiewał prosto z serca piękne pieśni miłosne, rozśmieszał, wzruszał i zachwycał tłumy z całego świata na wyprzedanych arenach i stadionach. Chciał, aby jego występy były legendarne. Udało mu się to osiągnąć bez problemu, co wykraczało poza jego najśmielsze marzenia. Mający na swym koncie multiplatynowe płyty wokalista nie zwalnia tempa, a fani mogą się o tym przekonać dzięki jego nowemu albumowi i trasie koncertowej - Higher Tour 2023. To właśnie w jej ramach wystąpi 10 lutego w krakowskiej Tauron Arenie.