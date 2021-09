Miasto znowu przejmują studenci! Tak przebiegną Krakowskie Juwenalia w pandemicznej wersji klubowej

O tym, jak przed laty przebiegały Juwenalia krążą legendy. Po raz pierwszy korowód juwenaliowy przemaszerował przez Rynek Główny z okazji 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego, w 1964 roku. Od tego czasu studencka impreza odbywa się cyklicznie, nie odbyła się jedynie w 1981 roku w związku z zamachem na Jana Pawła II.

Tegoroczne Juwenalia Krakowskie, zamiast zwyczajowo w maju, odbędą się na inaugurację roku akademickiego i potrwają od 30 września do 2 października. Pandemiczna rzeczywistość wymusiła także, by wydarzenie odbyło się bez tradycyjnego korowodu maszerującego z Miasteczka Studenckiego AGH na Rynek Główny, bez wyborów najmilszej studentki i najmilszego studenta, a także symbolicznego przekazania kluczy do bram miasta. Na program Krakowskich Juwenaliów 2021 w wersji klubowej złożą się koncerty, stand-upy, silent disco, piknik, które odbędą się w studenckich klubach Studio i Kwadrat.