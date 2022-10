Miasto na weekend. Powstał ranking miast Europy z najlepszą ofertą kulturalną, na liście jest jedno z Polski. Jak wypada na tle innych? Emil Hoff

Powstał nowy ranking europejskich miast. Tym razem chodzi o ośrodki z najlepszą ofertą kulturalną. Gdzie zaplanować weekend lub city break z muzyką i sztuką? Gdzie jest najwięcej fascynujących muzeów i koncertów? Jak na tle innych Europejskich metropolii wypada jedyne polskie miasto, uwzględnione w rankingu? Zapraszamy do zapoznania się z wynikami nowego zestawienia. SerrNovik, iStock / Getty Images Plus, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (11 zdjęć)

Miasto to dla turysty prawdziwy skarbiec atrakcji i wrażeń, zwłaszcza w Europie, gdzie zabytki przeszłości współistnieją z nowoczesną technologią i sztuką. W czasie weekendowej wycieczki czy city breaku dobrze jest od czasu do czasu zażyć nieco kultury wysokiej i skorzystać z ofert kulturalnych słynnych europejskich metropolii. Właśnie powstał nowy ranking, wskazujący, które europejskie miasta mają najlepszą ofertę kulturalną. Na liście znaleźli się międzynarodowi giganci turystyki, ale też jedno miasto z Polski. Który to ośrodek i jak wypada na tle innych miast? Zapraszamy do zapoznania się z wynikami rankingu.