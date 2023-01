Miał być sylwester bis. I jest. Zakopane zapełnione turystami. Tylko jakoś spokojniej...

Najazd na Zakopane widać już było w czwartek wieczorem - głównie na drogach dojazdowych do miasta. Od rana w piątek tysiące ludzi ruszyło na Krupówki, czy na tatrzańskie szlaki. Sprzyjała ku temu ładna pogoda.

- Zainteresowanie tym weekendem było większe niż samym sylwestrem. Ludzie uznali, że będą mogli również dobrze wypocząć w Zakopanem, ale w nieco spokojniejszej atmosferze i w niższej cenie - mówi pani Maria, prowadząca pensjonat na zakopiańskiej Olczy.

Jeszcze przed weekendem serwisy rezerwacyjne wskazywały, że zajętych jest ok 96 proc. miejsc noclegowych, podczas gdy w sylwestra było to ok. 82 proc. Okazuje się, że z dłuższego wolnego skorzystało wielu Polaków, ale także bardzo dużo Ukraińców mieszkających i pracujących w Polsce. Bardzo dużo pojawiło się także Czechów i wyjątkowo sporo Węgrów.