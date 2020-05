Miał być ślub i wesele też: przez pandemię suknia musi poczekać. Jak wyglądała dawniej? Moda ślubna kiedyś i dziś

Wróciła moda na kapelusze, bejsbolówka w odwrocie

Moda na kapelusze wraca, a właściwie nawet już wróciła. Widać kapelusze na głowach osób w różnym wieku, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Najciekawsze jednak, że noszą je często młodzi ludzie, a to jeszcze niedawno byłoby absolutnie nie do pomyślenia. Co ich pociąga w stronę kapel...