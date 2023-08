Mężczyzna został wepchnięty na torowisko. Policja ustaliła tożsamość trzech nieletnich

We wtorkowy wieczór, 22 sierpnia na ulicy Wadowickiej w Krakowie doszło do kuriozalnego zdarzenia w wyniku którego jedna osoba została wepchnięta pod nadjeżdżający tramwaj. Sprawcy zdarzenia uciekli, a ich ofiara ciężko ranna została przetransportowana do szpitala.

Jak podaje Radio Kraków, śledczy ustalili tożsamość trzech osób związanych z tym wypadkiem.

Krzysztof Dratwa z Prokuratury Okręgowej w Krakowie informuje, że zdarzenie miało charakter dynamiczny. Między grupą osób doszło do sprzeczki, ale dokładne okoliczności cały czas są wyjaśniane. Dwie osoby nieletnie zostały już doprowadzone do komisariatu policji. Z kolei dane personalne trzeciej osoby zostały ustalone i w najbliższym czasie czynności z tą osobą zostaną przeprowadzone.

Trzeci nieletni aktualnie przebywa za granicą.