Mężczyzna spał na ławce na krakowskich Plantach. Po dmuchnięciu w alkomat okazało się, że ma 5,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu

Funkcjonariusze podjęli decyzję o przewiezieniu mężczyzny do Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień. Na miejscu wykonano badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Alkomat wyświetlił wynik 5,6 promila, a w związku z tym wezwano na miejsce pogotowie, które zabrało go do szpitala.