Mężczyzna, który włamał się do budynku jednej z firm w rejonie Bieżanowa został zatrzymany

Gdy funkcjonariusze przybyli na miejsce, wylegitymowali 42-latka i przedstawili mu powód swojej wizyty. Policjanci mając podejrzenie, że w jego mieszkaniu mogą znajdować się skradzione pieniądze, rozpoczęli przeszukanie. W jego trakcie ujawnili prawie 35 tys. zł oraz ponad 500 euro. Ponadto kryminalni zabezpieczyli kilka telefonów komórkowych, a także łom, który znajdował się w pojeździe należącym do mężczyzny.

- Po zakończeniu przeszukania 42-latek został zatrzymany i przewieziony do komisariatu przy ul. Ćwiklińskiej. Następnego dnia mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem, za co kodeks karny przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności - wyjaśnia policja.