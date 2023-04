Metro czy premetro w Krakowie? Decyzja za 5-6 lat, ale tunel pod centrum na oba rozwiązania

Wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig przyznaje, że wszystkie analizy, które zostały zrobione kilka lat temu, pokazywały, iż wtedy w Krakowie broniło się premetro, czyli tramwaj, który na dużej części trasy przejeżdża w tunelu, a przystanki są bardzo rozrzedzone, tak aby można było przewieźć dużą liczbę pasażerów w możliwie krótkim czasie.

- Co więcej, byłby to przejazd w dużej części pod ziemią, a więc bez kolizji z układami drogowymi. Co jest niezwykle ważne dla szybkości przejazdu. To było jednak kilka lat temu. W tym roku uzyskamy decyzję środowiskową dla inwestycji i musimy przystąpić do projektowania. Nie chcielibyśmy, żeby projekt najważniejszego etapu, czyli rozwiązania tunelowego był rozwiązaniem, które nas ograniczy w sytuacji, w której za kilka lat będziemy musieli wprowadzić pojazdy do tuneli. Efekt powinien być taki, by była także możliwość wprowadzenia do tunelu metra. Wrócimy więc do analizy premetro czy metro za kilka lat, kiedy wybudujemy tunele - mówi wiceprezydent Andrzej Kulig.