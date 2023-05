Meteora: Miejsce, gdzie niebo spotyka ziemię. Odkryj niezwykłe greckie monastyry na skałach

Meteora wyjątkowe miejsce w Grecji

Grecja jest znana z bogatego dziedzictwa kulturowego i naturalnego, a jednym z najbardziej fascynujących miejsc, które warto odwiedzić, jest Meteora. To niezwykłe miejsce znajduje się w środkowej Grecji, na północno-zachodnim krańcu równiny tesalskiej, w okolicy miasta Kalambaka. Meteora to masyw skał z piaskowca i zlepieńca, osiągający imponującą wysokość do 540 metrów nad poziomem morza.

To, co czyni Meteorę tak wyjątkową, to obecność 24 prawosławnych klasztorów, umiejscowionych na szczytach tych skalnych formacji. Początkowo, budulec i zaopatrzenie dla mnichów musiały być wciągane na linach, a sami odwiedzający mogli dostać się do klasztorów tylko w ten sposób. Dzisiaj część z tych klasztorów jest dostępna dla turystów, a dla ich wygody wybudowano schody i pomosty.

Monastyry na szczycie Meteory

Legenda głosi, że św. Atanazy, założyciel najstarszego monastyru — Wielkiego Meteora (Megalo Meteoro), wzniósł się na szczyt na skrzydłach orła. To właśnie on w roku 1336 założył pierwszy klasztor. W sumie wybudowano 24 klasztory, z których tylko sześć jest nadal zamieszkanych. Są to cztery klasztory męskie i dwa żeńskie: