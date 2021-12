Metamorfoza Hotelu Saskiego. Konserwator nakłada słone kary, inwestor się odwołuje [ZDJĘCIA, WIZUALIZACJE] Małgorzata Mrowiec

Nad łóżkami wiszą fotokolaże Ryszarda Horowitza o tematyce muzycznej. U sufitu złociste lampy przypominające instrumenty. Do tego meble inspirowane grającymi szafami. Wszystko dla podkreślenia tradycji miejsca, bo to tu w Sali Saskiej odbywały się słynne bale i koncerty, to w niej grał Liszt i Brahms. Na parterze restauracja, w piwnicach basen i SPA. Za noc w pokoju na poddaszu, z widokiem na sąsiednie kamienice Starego Miasta, trzeba będzie zapłacić ok. 600 zł. Na razie natomiast - na co wskazują kary nałożone przez wojewódzkiego konserwatora na inwestora przebudowy Hotelu Saskiego - za tę metamorfozę płaci zabytek. Inwestor kary oprotestował, a teraz pokazał nam budowę, by - jak to określa - dowieść, że w większości zarzuty stawiane przez służby konserwatorskie nie mają podstaw.