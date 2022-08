Metalowe hymny na cześć dawnych bohaterów. Szwedzka grupa Sabaton wystąpi 23 sierpnia w Tauron Arenie w Krakowie

Sabaton rozpoczął działalność ponad dwie dekady temu w małym miasteczku Falun. Mieszkający tam młodzi Szwedzi postanowili grać melodyjną i dynamiczną muzykę metalową opartą o klasyczne wzory z lat 70. i 80., wyznaczone przez takie zespoły, jak Judas Priest, Iron Maiden czy Accept. Do tego wpadli na genialny pomysł: każdą ze swych piosenek poświęcili innym bohaterom wojennym z historii świata.

Przełomem w karierze Sabatonu okazała się jego czwarta płyta „The Art Of War”. Znalazł się na niej utwór „40:1” dedykowany polskim żołnierzom walczącym w bitwie pod Wizną w 1939 roku. Mało tego: na kolejny krążku zespołu „Coat Of Arms” trafiła kompozycja „Uprising”, poświęcona powstańcom warszawskim z 1944 roku. Szwedzi nakręcili do niej teledysk w stołecznej Fabryce Norblina. Wszystko to sprawiło, że Sabaton stał się nad Wisłą bardzo popularny.