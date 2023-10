Mery Spolsky ogłasza "Erotik Erę". W ramach tournee pod takim hasłem wystąpi 25 listopada w krakowskim klubie Studio

Co Polacy sądzą o programie Przyjazne Osiedle - sonda

- Przygotujcie się na basy, które przyśpieszą wasze tętno i elektroniczne brzmienia, które nie pozwolą wam ustać w miejscu. Ta trasa jest o tańcu do utraty tchu, odwadze w wyrażaniu siebie i pozbyciu się ograniczeń - zapowiada piosenkarka swe nadchodzące występy.

Twórczość Mery Spolsky to jednak coś znacznie więcej niż jedynie dobra zabawa. Artystka jak zwykle ma coś ważnego do powiedzenia swoim fanom i fankom. Tym razem przygląda się tematom dotyczącym seksualności, ciałopozytywności, wstydu czy oczekiwań wobec kobiet - i daje temu bezkompromisowy wyraz w tekstach do swoich piosenek.