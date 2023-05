MEMY o piłkarskiej B-klasie. Piłka nożna na wesoło red

MEMY. Piłka nożna na wesoło. Piłka nożna w amatorskim wydaniu to wdzięczne pole do żartów, tym bardziej że najbardziej potrafią się z nich śmiać ci, którzy w tych rozgrywkach biorą udział, znają temat od podszewki. B-klasa czy też klasa B - to informacja dla niewtajemniczonych - jest w polskim futbolu z reguły najniższym ligowym szczeblem. I tam naprawdę bardziej liczy się dobra zabawa niż sportowe mistrzostwo. Oto MEMY z tym związane ;) Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.