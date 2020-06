Memoriał Wagnera siatkarzy w Krakowie został przełożony. Ma się odbyć w tym roku, lecz już wiadomo, że nie w lipcu

Memoriał Huberta Jerzego Wagnera miał się odbyć w Tauron Arenie Kraków w dniach 9-11 lipca. Już wiadomo, że pierwotny termin nie zostanie dotrzymany. Organizatorzy siatkarskiego turnieju towarzyskiego dokładają jednak starań, by XVIII edycja odbyła się w tym roku.

Siatkarski Memoriał Wagnera w Krakowie przełożony Polska, Argentyna, Iran i Tunezja - tak wyglądała lista uczestników Memoriału. O zwycięstwo miały rywalizować cztery drużyny, które wywalczyły prawo do walki o mistrzostwo olimpijskie w Tokio. Po poprzedniej, niezwykle udanej edycji imprezy spodziewaliśmy się podobnego sukcesu, tym bardziej iż miał to być ostatni sprawdzian przed bojem o olimpijskie medale. Pandemia koronawirusa spowodowała, że organizacja imprezy w takim kształcie i terminie stanęła pod znakiem zapytania. – Chcieliśmy poczekać do ostatniego momentu, byliśmy gotowi na organizację naszej imprezy w ekspresowym tempie – mówi Cezary Mróz, wiceprezes Fundacji Huberta Jerzego Wagnera. – Mając na uwadze naszych najlepszych kibiców nie chcemy narażać ich na dodatkowe koszty czy niedogodności. Dziś potwierdzamy, że Memoriał nie odbędzie się w pierwotnym terminie. Chcemy by kibice zdążyli ewentualnie anulować rezerwacje w hotelach czy zmienić swoje plany na początek lipca. Bez naszych wspaniałych polskich fanów Memoriał nie ma sensu, bo to właśnie oni są dla nas wielką motywacją i sprawiają, że impreza zyskała już markę w siatkarskim świecie.

Także przedstawiciele miasta Krakowa deklarują gotowość i chęć zorganizowania Memoriału w nowym terminie. – Kraków zawsze z radością gości najlepszych kibiców świata, mamy nadzieję że w nowym terminie będzie to możliwe – mówi Krzysztof Kowal, dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. – Memoriał na stałe wpisał się w pejzaż wydarzeń sportowych w naszym mieście. W ostatniej edycji zebrał mnóstwo pochwał i chcemy, by już po raz szósty nasi mieszkańcy i goście mieli okazję do wspaniałej zabawy i podziwiania na żywo mistrzów świata – dodaje.

Organizatorzy informują, że kibice, którzy zdecydują się zostawić kupione już wejściówki na Memoriał, będą mogli z nich korzystać w nowym terminie w 2020 roku lub w kolejnej edycji, nawet jeśli cena za wejściówkę się zmieni w porównaniu z już kupionymi. Dodatkowo informują, że partner obsługujący sprzedaż wejściówek na XVIII Memoriał – firma Eventim, będzie dokonywać zwrotów, o ile kibice tak zdecydują, zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustawami.

– Proszę dać nam jeszcze trochę czasu, naprawdę rozpatrujemy wszystkie możliwe opcje, by Memoriał Wagnera zagrał w 2020 roku – mówi wiceprezes Mróz. – Będziemy na bieżąco informować o tym, jakie są możliwości. Na razie chcieliśmy uspokoić kibiców i bardzo im podziękować, bo widać było, że jest olbrzymie zainteresowanie naszą imprezą. Chcemy dla Was zagrać i zrobimy wszystko, by tak się stało. Jest nam bardzo przykro, że 9-11 lipca to już nieaktualny termin – dodaje.

