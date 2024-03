Mega korki i utrudnienia w Krakowie. Dla kierowców i pasażerów

Korki się powiększają. Zator na Kamieńskiego aż do równie zatłoczonego ronda Matecznego. To samo na Wielickiej w kierunku centrum. Korki na Powstańców Śląskich do Wielickiej. Długi sznur aut również na Herberta w kierunku centrum. Podobnie na al. 29 Listopada.

Opaska na depresję - to może być przełom!